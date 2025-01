Giornata della memoria. Tutti gli eventi

Ci sarà anche la presenza della nota attrice Paola Minaccioni nel ricco programma di eventi messi in piedi dall’amministrazione per la celebrazione della Giorno della Memoria, ricorrenza che cade ogni anno il 27 gennaio e che è stata istituita per non dimenticare l’orrore della Shoah e le persecuzioni subite dal popolo ebraico e dalle vittime del nazifascismo. Paola Minaccioni sarà mercoledì 29 alle 21 al teatro Dante, dove porterà in scena "Elena la matta", una rappresentazione ambientata nell’ottobre 1943, durante il rastrellamento del ghetto di Roma da parte delle SS Naziste. Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale 2024/2025, racconta con intensità e profondità uno degli episodi più tragici della storia italiana.

Si comincerà però sabato 25 all’auditorium di Santa Chiara (ore 9) con una conferenza dal titolo "Con la nostra gente. Preti e popolo in Alta Valle del Tevere tra guerra e resistenza". Per lunedì 27, alle 11, è in programma la cerimonia ufficiale nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi alla presenza degli studenti delle scuole, delle forze dell’ordine e delle autorità locali. Don Andrea Czortek, storico e vicedirettore dell’Archivio Storico Diocesano, presenterà un intervento dal titolo "La presenza degli Ebrei nella comunità di Sansepolcro".

Da giovedì 23 a giovedì 30 gennaio, poi, la biblioteca comunale "Dionisio Roberti" ospiterà uno spazio tematico dedicato ai volumi sull’Olocausto e sulla Shoah. "Ricordare il passato è un dovere collettivo – sottolinea l’assessore alla cultura Francesca Mercati – e il Giorno della Memoria ci invita a riflettere non solo sugli orrori del passato, ma anche sull’importanza di mantenere vivo il senso di giustizia, solidarietà e rispetto per il prossimo".