Gioco di squadra per l’export aretino: "Così rafforziamo le nostre imprese"

Prosegue e si consolida per il futuro l’ormai pluriennale collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Ieri è stato rinnovato l’accordo sottoscritto tra le due istituzioni l’11 maggio 2021, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con il mondo imprenditoriale e soprattutto con le aziende che operano con l’estero attraverso la realizzazione di eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione del quadro di riferimento, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise. Il nuovo protocollo d’intesa è stato firmato dal direttore territoriale Adm per la Toscana e l’Umbria, Davide Bellosi, e dal presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi. Per il 2025 sono già in fase di progettazione due incontri sia in tema di dogane che di accise. "Il rinnovo del protocollo – ha commentato Davide Bellosi – consente di rafforzare il già proficuo rapporto tra Adm e stakeholders, mettendo in luce il ruolo di supporto continuo svolto dall’amministrazione doganale nei confronti del rilevante tessuto produttivo delle province di Arezzo e Siena proprio per agevolare la comprensione della normativa e delle procedure, che talvolta risultano complesse". "I sistemi economici produttivi di Arezzo e di Siena – ha sottolineato Massimo Guasconi - si stanno caratterizzando per un sempre maggiore propensione all’export. Le esportazioni delle imprese iscritte alla nostra Camera di Commercio contribuiscono con oltre il 30% dell’export della Toscana".