Giannotti: "Il Forum ha fatto ancora centro"

AREZZO

"Il Forum è riuscito a centrare tutti i suoi obiettivi". Non nasconde la propria soddisfazione Vasco Giannotti, patron della kermesse, che ha chiuso ieri i battenti con l’edizione numero diciannove. "È stata un’edizione che, come detto, ha centrato tutti gli obiettivi che si era posta alla vigilia - commenta Giannotti - contrassegnata da una grande partecipazione da parte di professionisti della sanità, esperti. Ci tengo a sottolineare il fatto che in questi quattro giorni Arezzo ha ospitato il ministro della Salute e i più alti rappresentanti delle istituzioni nazionali. Sono stati con noi tutti gli assessori regionali, ma anche più di cento direttori generali, sanitari e amministrativi di tutte le aziende sanitarie. Un momento di profonda condivisione di idee e proposte per la sanità". Idee e proposte che sono servite per analizzare il presente della sanità, ma soprattutto come spiega Giannotti a progettarne il futuro.

"Il secondo obiettivo del Forum Risk è l’ambizione di poter incidere nelle scelte che riguardo la politica sanitaria a livello nazionale per una riforma più equa per rendere il sistema sanitario più accessibile e solidale - aggiunge Giannotti - grazie anche all’intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella giornata inaugurale abbiamo potuto confrontarci con le Regioni, lavorando su molte idee e proposte che adesso raccoglieremo e che porteremo al tavolo delle commissioni parlamentari, al Ministero della Salute, alla Conferenza delle Regioni. Abbiamo avuto già dei colloqui in tal senso e si tratta di un documento molto atteso".

Oltre ovviamente all’importante lavoro svolto il patron della kermesse sottolinea un altro dato del successo del Forum Risk e cioè la partecipazione e il legame che la manifestazione ha saputo creare con la città di Arezzo. "Sono contento perchè è stato straordinario veder proseguire il Forum Risk anche la sera, con relatori e partecipanti visitare Arezzo. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere la nostra città, Piazza Grande che ha visto l’esibizione degli Sbandieratori e del Gruppo Musici della Giostra. In molti sono rimasti impressionati dal nostro centro storico ed hanno apprezzato i mercatini di Natale. Sono convinto che il Forum possa rappresentare un’ottima occasione per far conoscere Arezzo e incentivare un turismo di qualità".

Matteo Marzotti