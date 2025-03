Giani firma lo stato di emergenza

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato questa mattina il decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che, a partire dal 14 marzo, hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Firenze ma anche le altre province toscane tra queste anche Arezzo. Un sollievo per le tante famiglie e attività messe in ginocchio dalla pioggia che ha allagato starde e centri urbani.

Nella motivazione del decreto firmato, si ribadisce la gravità e l’eccezionalità dell’ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della Toscana centrale e settentrionale e si rinvia a una successiva delibera della Giunta regionale l’individuazione di azioni specifiche per i Comuni coinvolti.