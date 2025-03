Gestione impianti sportivi. Il Comune ha confermato la proroga delle concessioni

Il Comune di San Giovanni ha confermato la proroga delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi del territorio fino al 31 dicembre 2025. Una scelta, questa, volta a garantire stabilità alle associazioni che gestiscono le strutture, sostenendo il loro impegno nel promuovere la pratica sportiva e nel mantenere efficienti le strutture a disposizione della cittadinanza.

Oltre 98 mila euro la cifra stanziata che andrà a interessare diverse realtà sportive locali, che continueranno a occuparsi degli impianti comunali secondo le modalità già in essere. Nello specifico la Synergy Basket Valdarno con un contributo di 57,498 Euro proseguirà la gestione del Palazzetto e della Palestra di Via Genova, strutture fondamentali per lo svolgimento delle attività cestistiche e per le iniziative dedicate a giovani e adulti, il Circolo ARCI Vacchereccia con 1.750 Euro manterrà la gestione del campo da calcio di Vacchereccia, punto di riferimento per gli appassionati di calcio e per le squadre dilettantistiche della zona, l’Asd Sangiovannese 1927 con 33.475 euro continuerà ad occuparsi dello Stadio Comunale "Fedini", impianto che ospita partite ufficiali e allenamenti della prima squadra e del settore giovanile e infine la Ginnastica Sangiovannese proseguirà nella gestione della Palestra Comunale di Via Garibaldi, dedicata in particolare alla ginnastica artistica e ad altre attività motorie che coinvolgono numerosi giovani atleti. In questo caso l’amministrazione Vadi erogherà 5.450 Euro.

La scelta di prorogare le concessioni risponde all’esigenza di offrire continuità alle attività sportive cittadine, elemento fondamentale per il benessere sociale e psicofisico della comunità. Le associazioni coinvolte svolgono, infatti, un ruolo determinante non solo nella promozione dello sport agonistico, ma anche nell’organizzazione di eventi e iniziative rivolte ai giovani, agli adulti e agli anziani, offrendo loro la possibilità di poter svolgere attività di varie genere in ambienti adeguati e ben curati. Un aspetto, questo, di primaria importanza su cui l’amministrazione comunale ha sempre lavorato per poter continuare ad offrire il proprio contributo a vantaggio delle varie società ma anche di tutti i loro tesserati.

Il provvedimento è stato adottato con il visto di regolarità contabile e rientra nel Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, assicurando così la copertura economica necessaria per sostenere le spese fino alla fine del 2025.

Massimo Bagiardi