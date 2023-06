“Genius loci. Le molte voci di un luogo”, incontro-convegno sulla rigenerazione del Pionta

Arezzo, 6 giugno 2023 – Si apre l’8 giugno ad Arezzo “Genius Loci. Le molte voci di un luogo: sulla costruzione collettiva del sapere locale”.

Ricco il programma di appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, che si terranno al Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena (viale Cittadini 33). L’evento costituisce l'occasione per presentare le linee di ricerca messe a punto per la rigenerazione e restituzione del Parco del Pionta alla comunità cittadina di Arezzo: uno dei parchi simbolo della città, luogo di storia e di memoria, oltre che fondamentale polmone verde urbano; l’obiettivo è raccontare i percorsi di riattivazione e cura che stanno interessando il Parco.

La giornata sarà aperta alle ore 9.15 nell’Aula 1 del Campus dai saluti del Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, della Direttrice del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (Dispoc) dell’Ateneo, Cristina Capineri, della Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL Toscana Sud Est Simona Dei e dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Arezzo Francesca Lucherini; coordinati dalla professoressa Francesca Bianchi del Dispoc.

I lavori proseguiranno con la sessione “Rigenerare il Pionta. Restituire un bene comune alla collettività”, con: Claudio Ascoli, Chille de la balanza Firenze, Maurizio Galluzzo, ISIA Firenze, Pompeo Martelli del Network Mente in rete, Dipartimento di Salute mentale della ASL Roma 1, con il coordinamento dei docenti del Dispoc Carlo Orefice e Sebastiano Roberto.

Seguirà la tavola rotonda con attori del territorio, coordinata dal professor Mario Giampaolo. Si andrà poi alla scoperta del Pionta con una passeggiata a cura di Chille de la balanza, dell’Orto Botanico dell’Università di Siena, sarà presente la Direttrice Ilaria Bonini, e del professor Sebastiano Roberto. Nel primo pomeriggio si terranno i workshop: “Narrazione teatrale” con Chille de la balanza; “Sperimentare la rigenerazione attraverso un gioco da tavola” con Gozde Yildiz; “Zion.

Un gioco a tema ambientale”, con Lab2030 e Circolo Baobab; “Voci negate. L’esperienza manicomiale di Arezzo: un gioco di ruolo dal vivo” con Lab2030 e Circolo Baobab.

Durante la giornata sarà possibile visitare le esposizioni: “L’ex Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo: da istituzione totale a risorsa per la cittadinanza”, a cura di ISIA Firenze, della Biblioteca Umanistica sede di Arezzo e del Presidio universitario del Pionta; “Vietato non toccarsi: l’esperienza della panchina musicale” a cura del professor Mario Giampaolo, in collaborazione con ITIS G. Galilei; “Rigenerare gli spazi: la street art in azione” a cura di Rame13.