Generale Luigi Del Bene, nominato nuovo comandante della prima regione aerea di Milano

Arezzo, 16 maggio 2024 – Ennesimo riconoscimento di spessore ad un concittadino di Sansepolcro che sta facendo parlare di sé nella carriera militare, nello specifico nell’Arma Aeronautica.

Si tratta del Generale Luigi Del Bene, nominato in questi giorni nuovo comandante della Prima Regione Aerea di Milano. Il Generale Del Bene assume pertanto una nuova importante carica che ha così commentato “Un orgoglio per me diventare comandante della Prima Regione Aerea di Milano.

Esprimo gratitudine al Capo di Stato Maggiore per la fiducia accordatami, un incarico che presuppone rilevanti responsabilità e che svolgerò col massimo impegno”. Luigi Del Bene, borghese doc essendo nato a Sansepolcro nel 1967, dopo aver frequentato da ragazzo l’Accademia Aeronautica si è laureato in Scienze Aeronautiche all’università “Federico II” di Napoli.

Nel suo curriculum migliaia ore di volo e tante onorificenze ricevute, in passato anche comandante del Sesto Stormo dei celebri “Diavoli Rossi” alla base militare di Ghedi (Brescia). Residente a Roma con la propria famiglia, è legatissimo al suo paese natale: quando il lavoro glielo consente non manca mai di tornare a Sansepolcro per abbracciare i genitori e trascorrere tempo con gli amici d’infanzia.

Da parte dell’Amministrazione Comunale le più fervide congratulazioni al Generale Del Bene per il nuovo prestigioso incarico e l’orgoglio per uno dei propri “figli” che con passione e determinazione sta scalando un percorso professionale al servizio dell’intero Paese Italia.