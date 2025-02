Gatti lungo l’A1. Salvati in quindici. Ora hanno casa

Verrà adottata sabato l’ultima gattina salvata dall’autogrill di Lucignano. I suoi angeli, i volontari dello Scudo di Pan, l’hanno chiamata Marsha. Ha appena sei mesi e tra pochi giorni inizierà la sua nuova vita. Non ad Arezzo, ma a Roma. E’ di lì il ragazzo che qualche tempo fa, dopo essere sceso da un Flixbus, l’aveva vista e a aveva cercato di prenderla, senza successo. I volontari dello Scudo di Pan, che avevano già iniziato la loro avventura per salvare tutti i gatti, gli avevano detto che nel caso in cui fossero riusciti a prenderla lo avrebbero avvertito. E così è stato, dopo averla sterilizzata e dopo il primo vaccino è partita la chiamata e sabato la bella storia avrà il suo lieto fine. Una storia che è iniziata dopo oltre un mese di appostamenti e notti insonne per mettere al sicuro i 15 gatti. In campo i volontari dello Scudo di Pan - Andrea Acatincai, Maria Pia Giommetti, Gabriele Badii e Ilaria e Irina di Poggibonsi - che hanno lavorato giorno e notte. Un lavoro che si è svolto a due passi dall’autostrada, proprio sul parcheggio dell’area di sosta. Alcuni dei gatti appartenevano ad una colonia felina, ma dopo la morte di chi se ne occupava, i gatti hanno cominciato ad aggirarsi sull’autogrill di Lucignano. Ma ben presto altri gatti, questi cuccioli, sono stati avvistati nel parcheggio. Numerose le segnalazioni che sono arrivate allo Scudo di Pan. La pericolosità degli animali che si aggiravano vicino all’autostrada avrebbe messo in pericolo anche gli stessi automobilisti. Alla fine, grazie ad un lavoro durato oltre un mese, tutti i gatti sono stati salvati. "Cinque sono stati messi in libertà nella colonia felina che, nel frattempo, è stata spostata in una zona più sicura, più lontana dall’autogrill. Gli altri, tutti cuccioli, sono stati portati in associazione curati e sterilizzati. Quasi tutti sono stati adottati. Manca solo Marsha che prestissimo avrà una sua casa, e un gattino dolcissimo, di circa sette mesi a cui la veterinaria sta curando un orecchio e che aspetta di trovare una famiglia" spiega Maria Pia Giommetti. "Chi volesse basta contattare l’associazione".

Gaia Papi