Gastone Lanfredini, "Dal sensibile all’essenza" la mostra a Sansepolcro

Matematico e insegnante per vocazione, pittore originalissimo per intima necessità creativa, innamorato della natura e della campagna: Gastone Lanfredini (Firenze 1923 – Sansepolcro 2005) è al centro di una grande mostra nella città di Piero della Francesca, intitolata appunto Gastone Lanfredini. Dal sensibile all’essenza – Cento anni dalla nascita 1923 – 2023, in programma a Palazzo Alberti a Sansepolcro da sabato 9 dicembre, con inaugurazione alle 17.30, a domenica 7 gennaio 2024. L’esposizione, il cui progetto di allestimento si deve a NAG Atelier, curata da Giulia Mozzini, Niccolò e Gabriele Di Virgilio, nasce da un’idea de L’Accademia aps, fondata da Stefano Vannini, Gianni Bergamaschi e Luca Piccini e già ideatrice di un altro evento di grande successo, quello dedicato un anno fa a un altro artista di Sansepolcro, Francesco Dindelli, riscoperto 35 anni dopo la sua scomparsa proprio grazie a quell’iniziativa. Qui il caso è assai diverso: Lanfredini è ben conosciuto e apprezzato nella città in cui ha scelto di vivere. I suoi concittadini ne ricordano l’affabilità, la capacità di ascolto, l’acutezza e la profondità del pensiero, la generosità e passione nell’esercizio dell’insegnamento, l’umanità intensa del suo carattere di uomo e di artista. Mai prima d’ora però una mostra ha documentato in modo così completo l’intero arco della sua evoluzione creativa: un percorso unico e rigoroso, quello di Gastone Lanfredini, che sulla matematica e la geometria basa essenzialmente i propri spunti d’ispirazione, affinando via via anche una ricerca cromatica sempre più raffinata e tendente all’essenzialità. Tuttavia le prime fasi dell’espressione di questo artista giungono dal figurativo, anche se ricreato in modo visionario, fondando le opere del periodo principalmente sulle suggestioni che il mondo agreste e naturale della Valtiberina propongono all’autore. Negli ultimi trent’anni invece, la schematizzazione delle forme, si fa definitivamente geometria.