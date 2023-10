Gasperini: "Occasione sprecata"

"Un’occasione sprecata, ci siamo complicati la partita con un’autorete e un rigore concesso". Gian Piero Gasperini non nasconde il rammarico per un pareggio, buono per la classifica, e per due punti persi pesantissimi. "C’erano tutte le condizioni per vincerla, noi in vantaggio, loro in dieci, ma non ci siamo riusciti. Un’occasione sprecata per come è andata la partita, poi sappiamo che non è mai facile in Europa", ha sbottato Gasp. Felice di aver ritrovato i gol di Muriel. "Nell’ultimo mese sta dando segnali positivi. E’ ancora fortissimo quando sta bene".

"Non siamo contenti, quando hai l’uomo in più devi vincere". Così il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners nel dopo partita. Fab.Car.