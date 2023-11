Gara canora per il Calcit. Soldi e borsa di studio

"Musica per la vita" chiude la sua esperienza con un teatro Signorelli gremito che ha salutato questa esperienza ideata e voluta dal Calcit Valdichiana. Dopo la tournée estiva svoltasi nei comuni della Valdichiana, i vincitori delle tre categorie, 612 anni, 1218 anni e over 18 anni si sono esibite di fronte ad un pubblico da tutto esaurito. I vincitori della finalissima sono stati: Sofia Canaj categoria under 12, Alice Municchi categoria under 18 e Alice Perugini e Lucia Leonardi per la categoria adulti. A valutarli ci ha pensato una giuria presieduta da Fabio Dell’ Avanzato, insieme a Michele Lanari, Adelmo Masotto, il presidente della Pro loco di Castiglion Fiorentino Paolo Faralli e Ivana Mastrantuono membro del consiglio di amministrazione del Calcit Valdichiana. Applauditissime le performance degli ospiti tra cui i ragazzi del Disney Show coordinati da Francesco Acquisti, Romano Scaramucci, Claudio Lanari, Mariano Chiaro dell’ istituto CAM, Laura Paterni, cantautrice cortonese e direttore musicale della serata che ha presentato il suo ultimo singolo "Everest".

Dal palcoscenico del Signorelli è stato lanciato anche un messaggio forte della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un progetto che è servito a raccogliere fondi importanti per i progetti che l’associazione porta avanti sul territorio a partire proprio da quello denominato "prendiamoci Cura di Chi si Prende Cura", partito ad inizio estate in collaborazione con l’unità funzionale cure palliative zona Valdichiana, quello di oncologia dell’ospedale della Fratta, i medici di medicina generale della zonadistretto Valdichiana e cooperativa sociale Polis, a cui è stato affidato il servizio di aiuto al caregiver e familiari che assistono a domicilio pazienti in cure palliative. "Questo progetto – ha confermato il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri - nonostante sia partito solo da alcuni mesi, si è rivelato di fondamentale aiuto a caregiver e familiari, insieme alla borsa di studio finanziata dal Calcit Valdichiana per la figura dello psicologo per utenti oncologici o in cure palliative ed i loro familiari". Un anno particolarmente intenso quello del Calcit Valdichiana che proprio nel 2023 ha festeggiato 30 anni di solidarietà.

Laura Lucente