Gamurrini e l’Accademia Petrarca in una mostra

Oltre che con la sua vita di illustre archeologo e con le cariche ricoperte a livello nazionale, Gian Francesco Gamurrini ha dato lustro all’Accademia Petrarca di Arezzo con conferenze, convegni e pubblicazioni. Il rapporto che Gamurrini, nato nel 1935 e morto nel 1923, ha avuto con la prestigiosa istituzione aretina è documentato da un’esposizione dal titolo Gian Francesco Gamurrini e l’Accademia Petrarca. Mostra di documenti, testi e immagini, visitabile in Casa Petrarca fino al 31 marzo e curata da Franco Cristelli e da Giuseppe Martini con la collaborazione di Serena Verdelli. Attraverso documenti, memorie e pubblicazioni, in alcuni casi non apparse negli Atti e Memorie dell’Accademia, la mostra, che è divisa in tre sezioni, mette in evidenza la molteplicità di interessi dell’illustre archeologo, divenuto presidente dell’Accademia nel 1885, come si legge nel verbale dell’Adunanza della Direzione del 26 dicembre di quell’anno. La prima sezione è intitolata Gamurrini Accademico dal 1858, anno in cui è diventato socio, fino al 1923. La seconda è dedicata alla sua attività di accademico dal 1885 al 1923. La terza documenta l’attività scientifica. Liletta Fornasari