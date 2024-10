GamIn’ Palomar, perché il gioco è una cosa seria

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Dadi, carte e strategia. Pronti a “mettersi in gioco”? Ecco il nuovo evento GamIn’ Palomar, la manifestazione dedicata al gioco analogico e intelligente organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona: From Beyond Larp, LiberiLibri&LiberiScacchi, Kraken Gdr, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club.

Il ritrovo sarà sabato 12 ottobre dalle 15 alle 19 a Palomar, la Casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno e questo particolare appuntamento, sarà un omaggio alla 42esima edizione di ValdarnoCinema Film Festival che avrà la sua serata conclusiva proprio sabato.

Giochi da tavolo, giochi di ruolo saranno a tema cinema e i partecipanti potranno divertirsi a impersonare il loro personaggio preferito o cambiare il finale di un celebre film; un’ampia selezione di sfide appassionanti e momenti indimenticabili, un’occasione di intrattenimento per giovani e meno giovani.

Chiunque potrà mettersi alla prova, gratuitamente, immaginare e costruire nuovi mondi, storie e vicende, studiare e ponderare le proprie mosse e quelle altrui. “Ormai un appuntamento fisso – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – che sta dando grande soddisfazione e che sta registrando presenze sempre più numerose.

Partimmo un anno fa con un numero zero e Palomar fu assaltata da ragazzi, ragazze, famiglie che volevano giocare e stare insieme. Da lì l’idea di proseguire con un appuntamento al mese e lavorare per rafforzare le proposte che sono diventate sempre più varie.

E’ senza dubbio una bella iniziativa che valorizza non solo l’impegno e la passione di un gruppo di associazioni ma che riporta il gioco ad essere centrale nella formazione della personalità, nel rafforzamento del carattere. E’ l’occasione di divertirsi con gli altri scongiurando il pericolo di stare a giocare on line isolati in casa.

Il fatto che il comune sia stato contattato come partner in progetti che riguardano gli educatori ludici nell’ambito di politiche giovanili (progetto playducators) ci inorgoglisce molto e ci spinge ad andare avanti su questa strada”. Grande successo per le iniziative precedenti che hanno raccolto numerose adesioni con giocatori arrivati da tutto il Valdarno. “Sarà un appuntamento particolare quello di sabato di GamIn Palomar con tanti giochi a tema cinematografico – dichiarano le associazioni – Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme per un pomeriggio di divertimento e condivisione”.

Palomar Casa della cultura si conferma spazio aperto alle varie forme di conoscenza e luogo attivatore di relazioni, in cui è possibile tessere legami tra realtà, persone, età e gruppi sociali diversi: una casa dove si può studiare, incontrarsi, leggere, ascoltare, guardare un film e anche giocare insieme.

“Palomar è la Casa della cultura – commenta Sandra Gambassi, referente Palomar, Casa della cultura – e quando apre si apre alla cittadinanza. Nel caso di GamIn’ Palomar sono tanti i target interessati perché l’iniziativa si rivolge a persone di tutte le età. E’ un momento di accoglienza trasversale.

Ci tengo anche a sottolineare che GamIn’ Palomar è una coprogettazione realizzata grazie alla collaborazione con tante associazioni del territorio che si sono sedute ad un tavolo e hanno data vita a questa interessante e apprezzata attività”.