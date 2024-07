Galli e Casucci (Lega): “Arezzo: la Regione sostenga in modo regolare e duraturo Rondine”

Arezzo, 22 luglio 2024 – “Rondine, com’è noto, è un qualificato Centro internazionale, sito in provincia di Arezzo che ha come primario obiettivo la promozione della cultura della pace e dei diritti umani, accogliendo giovani provenienti da Paesi in guerra, sperimentando, così, pratiche di convivenza e di dialogo interculturale fra i popoli" – affermano Giovanni Galli e Marco Casucci, Consiglieri regionali della Lega.

“Riteniamo, dunque, fondamentale che le Istituzioni, Regione compresa, debbano assicurare il massimo supporto a questa associazione che abbiamo più volte visitato personalmente-proseguono i Consiglieri.”

“A tale proposito, quindi, abbiamo redatto uno specifico atto, poi approvato, in cui chiediamo che la Giunta regionale valuti l’istituzione di un sostegno regolare, permanente e duraturo, con lo scopo di sostenere l’opera di consolidamento di questo Centro aretino, incrementandone i beneficiari, anche alla luce della diretta partecipazione nella Fondazione di Comunità per Rondine, di cui la stessa Regione è tra i fondatori-precisano gli esponenti leghisti.”

“Rondine è un modello e come tale si merita ogni possibile aiuto, perché il tema del perseguimento della Pace è di una rilevanza internazionale ed un valore per noi imprescindibile-concludono i rappresentanti della Lega.”