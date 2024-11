Galli al primo bivio della stagione. A Benevento torna la pivot Cruz

La perno-pivot portoghese Carolina Cruz è rientrata a San Giovanni, dopo gli impegni con la nazionale. E quindi la squadra Galli, dopo la pausa di alcuni giorni, ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio. Tutte le cestiste al lavoro per preparare le due gare nei quattro giorni da sabato e mercoledì prossimi.

Sabato 16 la trasferta di Benevento (ore 17) e il recupero di mercoledì 20 alle ore 20 al Palagalli contro il Basket Foxes Giussano, inizio alle ore 20. Due gare che metteranno a dura prova la capolista Galli, che però è in salute fisica e mentale. Sulla carta più impegnativa appare la compagina del Giussano, mentre la Virtus Benevento è a quota zero punti. E proprio perché non ha mai vinto la squadra campana sarà più pericolosa, non avendo nulla da perdere, e darà il tutto per tutto pur di vincere la sua prima gara. Quindi Galli attenzione, perché sotto l’aspetto psicologico e morale la compagine campana è pericolosa. Occorre una buona partenza delle stellate del patron Salvatore Argirò.

Il pensiero di coach Josè Ignacio Garcia: "Due gare in quattro giorni sono assai impegnative e ci metteranno a dura prova. Ma la squadra è pronta. Le ragazze sono motivate e volenterose, e si impegneranno al massimo per il successo".

Giorgio Grassi