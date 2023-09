Galletti: "Cosa cambia con la riforma, servizi più accessibili"

La legge è nata dall’impegno di 53 organizzazioni, tra cui Anap, raccolte nel "Patto per un nuovo welfare sulla Non Autosufficienza" ma per concretizzare la riforma occorrono importanti stanziamenti, tra 7 e 8 miliardi di euro, che dovranno essere previsti nei decreti attuativi, attesi per gennaio 2024, e nella prossima legge di bilancio. "Anap vuole sensibilizzare il Parlamento, la Regione e le istituzioni affinché si completi in modo efficace l’attuazione di una riforma che è stata fortemente condivisa dalle parti sociali per superare il complesso ma inefficiente sistema attuale dando risposte adeguate a milioni di persone e alle loro famiglie" ha detto il presidente Angelo Galletti. La festa del socio 2023 ha previsto anche il pranzo sociale preceduto dal saluto degli sbandieratori di Arezzo, con il passaggio del labaro alla provincia che ospiterà la Festa nel 2024.

A seguire la consegna dei premi "Cleto Dini" alle imprese giovanili e femminili del territorio che si sono distinte per l’impegno nel sociale e nel lavoro.

A.B.