Galà al Petrarca. Dal Royal Ballet all’Opera di Parigi

A passi di danza sul palco del teatro Petrarca. In arrivo una serata che vedrà protagoniste le stelle dai più prestigiosi teatri d’Europa: dall’Opera di Parigi al Teatro San Carlo di Napoli fino al Royal Ballet di Londra e all’Opera di Roma. Quest’anno la Stagione Concertistica Aretina, cartellone promosso da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon e il sostegno del Ministero della Cultura, si arricchisce di un prezioso Galà di Danza creato in collaborazione col primo solista del Royal Ballet Valentino Zucchetti, che nell’occasione presenterà in prima assoluta il suo ultimo lavoro in veste di coreografo "Elegia Perduta", con protagonisti i primi ballerini del corpo di ballo londinese Yasmine Naghdi e Reece Clarke. Appuntamento oggi alle 19 al Teatro Petrarca con un programma che spazierà dal balletto romantico al contemporaneo. Tra i nomi illustri sul palcoscenico anche Valentine Colasante e Paul Marque, entrambi étoile dell’Opera di Parigi; Claudia D’Antonio, étoile del San Carlo; Alessio Rezza, étoile dell’Opera di Roma. E poi Flavia Stocchi, premio Danza&Danza come miglior interprete emergente, e Alessandro Staiano, con in curriculum la partecipazione agli spettacoli di "Bolle and Friends" accanto alla star internazionale. Otto pezzi danzati per un evento che si articolerà in due atti. Apertura con "Fiamme di Parigi", opera del coreografo Vasilij Vajnonen con musiche di Boris Asaf’ev che debuttò a San Pietroburgo nel 1932 per poi divenire diventare un classico del Bol’šoj, e che ad Arezzo vedrà esibirsi Flavia Stocchi e Alessandro Rezza. Si prosegue con "La Nuit s’Achève" ("la notte sta finendo"), lavoro firmato dal già primo ballerino del New York City Ballet e coreografo di fama internazionale Benjamin Millepied sulle note della sonata "Appassionata" di Beethoven, interpretato da Valentine Colasante e Paul Marque, e "Delibes Suite", dell’étoile e coreografo spagnolo José Carlos Martínez su musica di Léo Delibes, danzato da Claudia D’Antonio e Alessandro Staiano. Conclusione del primo atto col debutto di "Elegia Perduta" di Valentino Zucchett. La serata riprenderà con "Aria Suspended", chiusura affidata a "Il Corsaro".