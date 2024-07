Furto in casa a Ponticino. In azione due uomini con il passamontagna

Paura per i furti nelle abitazioni. La scorse notte a Ponticino ladri incappucciati sono entrati in una casa in via Matteotti. Per i proprietari al risveglio la brutta sorpresa. Ieri hanno fatto denuncia ai Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Non un caso isolato. In zona Pieve a Maiano l’attenzione è altissima da parte dei residenti. Sempre la scorsa notte, due individui con passamontagna hanno fatto il giro di diverse abitazioni fortunatamente senza entrare. Queste le immagini di una telecamera privata.