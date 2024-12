Furti agli orafi: scarcerato uno degli autori del blitz alla Fullove

Scarcerato uno dei due rumeni accusati di aver preso parte ad una delle due bande dell’assalto all’oro che è andato avanti per tutto il 2024. Secondo i giudici di Firenze mancano i gravi indizi di colpevolezza che nei giorni passati hanno revocato la custodia in carcere per il 23enne rumeno che era stato fermato. Alle 8 di mattina del 29 novembre scorso, dopo il colpo alla Fullove di Laterina il giovane con le scarpe sporche di fango vagava per la città alla ricerca di un telefono da cui chiamare.