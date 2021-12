Arezzo, 30 dicembre 2021 - E' finito nel senso opposto di marcia, ha abbattuto la rete di recinzione che delimita il giardino del locale Myura proprio di fronte alla Multisala Uci sulla Setteponti, ed è andato fuori strada. Tutto per un malore che lo ha colto mentre era alla guida. Si è salvato grazie all’intervento della Polizia che lo ha estratto dall’abitacolo della macchina privo di sensi e gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari. E’ accaduto a un 50enne aretino. La Stradale, martedì mattina intorno alle 9, è intervenuta per uno scontro salvando la vita al conducente di una delle due auto coinvolte. L’uomo era stato colto da un malore improvviso, mentre appunto si trovava al volante. Vicino al luogo dell’incidente si trovava una pattuglia del distaccamento di Ponte a Poppi che stava effettuando controlli nei pressi del distributore Beyfin sulla provinciale Setteponti, vicino al passaggio a livello. Gli agenti sono stati attirati dalle grida di alcuni passanti che segnalavano un grave incidente che aveva appena coinvolto due auto a poca distanza. Uno dei due conducenti non dava segni di vita. L’auto era finita fuori strada, si trovava riverso sul sedile lato guida in stato d’incoscienza e non respirava.

Gli agenti, vista la gravità della situazione, hanno immediatamente estratto l’uomo dall’abitacolo. L’aretino è stato poi adagiato sull’asfalto dove gli è stato praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. E’ stato proprio grazie a queste tempestive manovre d’emergenza, assimilate anche grazie ai corsi di primo soccorso che la Polizia di Stato periodicamente organizza, che sono state mantenute le funzioni vitali del conducente dell’auto in vista del suo ricovero all’ospedale di Arezzo. L’uomo che si trova al San Donato a quanto pare, si riprenderà presto. Dopo aver atteso l’ambulanza gli agenti, si sono occupati anche dei rilievi del sinistro.