Funzionari tecnici nel casentinese

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino cerca due "funzionari tecnici" con qualifica di ingegnere/architetto a tempo indeterminato: di cui un posto a tempo pieno per il Comune di Chiusi della Verna, e un posto a tempo parziale (18 ore settimanali) per il Comune di Talla.

La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 16 novembre e dovrà essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento inPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

L’amministrazione si riserva la facoltà, in base al numero delle domande pervenute e precisamente se superiori a 100, di effettuare una preselezione che consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta sintetica e/o quiz, per la verifica delle attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie dell’attività lavorativa in questione, e/o di tipo professionale, intesi a verificare la specifica conoscenza di argomenti riguardanti le materie d’esame indicate al punto successivo.

Il giorno, l’ora e la sede in cui avrà luogo l’eventuale preselezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Il superamento della prova preselettiva, che si consegue con la votazione di 21/30, è valido esclusivamente per l’ammissione alla prova scritta e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica.