Fumetti, cosplay e giochi. Arriva Valdarno Comics

Il centro storico di San Giovanni si prepara ad accogliere la prima edizione di ValdarnoComics – fumetti, musica e giochi da tavolo, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Giovanni Valdarno "Roberto Costagli", da Ottava Brigata e dall’associazione Cronache di Ruolo, si svolgerà con il patrocinio del Comune e il contributo del Consiglio Regionale. In arrivo un evento dedicato al mondo del fumetto, della musica, dei giochi da tavolo, del cosplay, dei manga, delle spade laser e dello street food. Per due giorni, nel fine settimana del 5 e 6 luglio, il centro storico sarà animato dalla creatività.

L’evento si aprirà il pomeriggio di sabato 5 luglio, dalle 16,30 a mezzanotte, e proseguirà domenica dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16,30 a mezzanotte. Le vie e le piazze del centro si trasformeranno in spazi dedicati alla cultura pop, accogliendo espositori, laboratori per adulti e bambini, postazioni ludiche e numerose performance artistiche. Corso Italia sarà animata da stand tematici e food truck, mentre piazza Cavour ospiterà giochi di ruolo, giochi da tavolo e un’escape room a tema investigativo, curata dall’associazione From Beyond.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di due cortei ispirati all’universo di Star Wars, a cura dell’associazione Florence Knights, con spettacoli di stage fighting e laboratori dedicati alle spade laser. Musica protagonista con la Sciacchetrà Street Band. Alle 17, piazza Masaccio ospita lo showcase di KPop Invasion, seguito, in piazza Cavour, dalla Random Challenge K-pop Dance. Alle 21, concerto della cartoon cover band Sen6. Aspettando ValdarnoComics stasera Ramen Night.