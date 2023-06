Front Office Cure Primarie di Bibbiena, Orario Ampliato dal Primo Luglio

BIBBIENA

L’orario di apertura del front office delle cure primarie di Bibbiena verrà ampliato. A partire dal primo luglio sarà possibile usufruire del servizio non solo la mattina dal lunedì al sabato, ma anche il martedì e il giovedì pomeriggio. La scelta di aprire nel pomeriggio due volte a settimana è stata presa per due motivi principali: l’obiettivo di poter fornire un servizio più ampio al cittadino ed una migliore risposta all’utenza.

Lo sportello della Zona Distretto di Bibbiena delle cure primarie si occupa principalmente di gestire le seguenti attività sanitarie: accoglienza, distribuzione diretta farmaci e punto informazioni su attività assistenziale infermieristica.

Il nuovo orario sarà quindi da lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Il servizio attualmente si trova la sede della zona distretto, in via G. Di Vittorio 22, località Colombaia a Bibbiena. Grazie a questa scelta di ampliare l’orario di apertura, il front office delle cure primarie di Bibbiena riuscirà a coprire in maniera ottimale tutte le richieste provenienti dalla popolazione della vallata, aumentando ulteriormente l’efficienza dei servizi forniti.