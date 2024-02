Franci si presenta a Foiano: "Ora percorso condiviso"

Con la prima uscita di ieri mattina prende il via la campagna elettorale di Jacopo Franci: il vicesindaco uscente della giunta Sonnati guiderà la lista civica di centrosinistra "Scelgo Foiano" alle prossime elezioni amministrative. Sfiderà la professoressa Laura Paolini, candidata della lista "Cantiere Foiano", sostenuta dai partiti di centro destra, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e anche dai Cinque Stelle e da Italia Viva. Franci, 36enne, laureato in economia e commercio, dieci anni nella squadra di governo di Sonnati come suo vice, ha presentato ieri mattina la sua lista e la sua candidatura in sala Gervasi, "amo il mio paese, fin da piccolo sono sempre stato dentro le associazioni per fare qualcosa per il mio paese come ho fatto in politica negli ultimi anni - spiega Franci - per questo sono stato davvero contento quando questo progetto ha scelto me come candidato: è un’ulteriore esperienza e avventura che parte che spero di condividere con tanta gente di Foiano". "L’esperienza amministrativa degli ultimi 5 anni sono sicuramente un valore aggiunto per la mia candidatura - ci dice Franci - tante delle cose che abbiamo iniziato continueranno sulla stessa via ma ci sono anche tante altre che potranno migliorare". "Questa lista civica penso possa essere la svolta di cui Foiano ha bisogno: è una bella squadra con tantissimo entusiasmo - proseguo Franci - partiamo con una prima idea della nostra città anche se durante la nostra campagna elettorale condivideremo ed elaboreremo il nostro programma insieme alla cittadinanza, alle tante persone che incontreremo e con cui dialogheremo". Come ha spiegato Franci stesso, Scelgo Foiano auspica alla partecipazione attiva della cittadinanza per la costruzione della propria proposta amministrativa: per questo la sede che è stata aperta in Corso Vittorio Emanuele 49 sarà un luogo di incontro e confronti. Nel quartier generale di Scelgo Foiano si terranno riunioni, dibattiti ed eventi per ascoltare i cittadini e condividere le idee sul futuro di Foiano. Nel mese di marzo verranno infatti organizzati tavoli tematici su varie tematiche per il paese (infrastrutture, lavori pubblici, urbanistica, scuola, ambiente, sicurezza, cultura, turismo, sport, politiche giovanili) per costruire insieme alla cittadinanza le linee programmatiche della lista.

Luca Amodio