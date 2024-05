Franci presenta la squadra. Tra loro due ex assessori

Franci scopre le sue carte. Presentati ieri in Piazza Cavour i 12 candidati che correranno con lui nella lista "Scelgo Foiano". Sono sei donne e sei uomini, hanno un’età media di 42 anni e come, dice Franci, "sono espressione civica del tessuto territoriale cittadino, sono rappresentanti del mondo dell’associazionismo, della sanità, del sociale, dell’imprenditoria, dello sport, della cultura, del Carnevale, di Pozzo della Chiana, pensionati, giovani, studenti, ricercatori". Ci sono anche due ex assessori dell’attuale giunta Sonnati oltre a Franci che ricopre il ruolo di vice sindaco e assssore alla cultura che si rimetteranno in gioco: si tratta di Elena Bigliazzi, 40 anni, ingegnere civile, assessore uscente alla sicurezza e Gabriele Corei, 36 anni, dirigente d’azienda, oggi assessore ai lavori pubblici. Completano la squadra: Serena Brini, 36 anni, responsabile marketing; Roberto Cateni, 33 anni desinger; Sara Chinoli, 41 anni, responsabile amministrativo; Loredano Giorni, 71 anni, ex dirigente della pubblica amministrazione; Paola Moretti, 66 anni, pensionata; Riccardo Reali, 30 anni ricercatore universitario; Debora Redentori, 24 anni, formatrice; Niccolò Scapecchi, 35 anni, impiegato; Francesco Seriacopi, 47 anni, responsabile commerciale; Monica Tanganelli, coordinatrice Rsa."Sono estremante felice per la squadra proposta - chiosa Franci - siamo già diventati un gruppo di amici prima che colleghi di questa nuova avventura elettorale.

La squadra che abbiamo presentato è costituta da persone che, come me, hanno la tradizione e la storia di Foiano nel sangue e nelle vene e per questo hanno deciso di darci una mano". "Il nostro paese ha davanti a sé importanti sfide da affrontare e sta vivendo un grande processo di rinnovamento, per questo - ha concluso Franci - c’è bisogno di una squadra giovane e preparata, che possa portare idee nuove ed energie fresche per raccogliere e vincere queste sfide rispondendo a bisogni nuovi e diversi".