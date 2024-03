Francesco Guccini il 25 aprile alla Pieve di Gropina

Arezzo, 25 marzo 2024 – "E l'Italia cantando ormai libera allaga le strade / Sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce”…Saranno proprio le strofe di “Quel giorno d’Aprile” di Francesco Guccini a ricordare la Festa della Liberazione a Loro Ciuffenna, in un luogo - la Pieve romanica di Gropina - dove si uniranno la dimensione spirituale, umana, culturale e materiale per un messaggio di pace e libertà dell’uomo. La Cooperativa Paterna, l'Associazione Altre Direzioni, con il sostegno del Comune di Loro e l'Associazione amici di Gropina, hanno infatti invitato per l'occasione del 25 aprile il cantautore Francesco Guccini per celebrare e raccontare, con altri amici, il giorno Liberazione della nostra Repubblica dal fascismo.

"È un vero onore - commentano il Sindaco Moreno Botti e l'assessore alla Cultura Nicoletta Cellai - poter ospitare sul nostro territorio un evento culturale che unisce le bellezze paesaggistiche del nostro comune al desiderio di preservare la memoria storica, il fascino e il prestigio della Pieve di Gropina. Ringraziamo il Parroco Don Piero Mastroviti e il Vescovo Andrea Migliavacca per la disponibilità dimostrata”. Enzo Brogi di Altre direzioni e Marco Noferi della Cooperativa Paterna apriranno l'incontro che prevede interventi dell'abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo e dell'artista Paolo Hendel, mentre sarà il giornalista ed esperto musicale Andrea Scanzi ad intervistare Francesco Guccini. In programma poi anche un contributo musicale di Orio Odori e Giampiero Bigazzi. II Comune di Loro Ciuffenna, che ha patrocinato l'evento, agevolerà l'arrivo alla Pieve, interdetta per quel giorno alle auto, con un servizio navetta gratuito, in partenza da Piazza Pertini dalle ore 15. L'appuntamento è quindi per giovedì 25 aprile dalle ore 16.30 presso l'antica Pieve romanica di San Piero a Gropina. L’ingresso sarà gratuito.