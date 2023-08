Fotovoltaico, prodotti locali, dispenser: B&B Cortona premiato come modello sostenibile

Sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, uguaglianza di genere e diversità, salute e sicurezza, monitoraggio e reportistica, obiettivi futuri e impegni. Una lista di desiderata indicati dall’"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Desiderata che qualcuno ha scelto convintamente di prendere alla lettera riuscendo a soddisfare tutti i requisiti. Il primato spetta ad una piccola struttura ricettiva di Cortona il "B&B Casa Bellavista" di Simonetta Demarchi, tra le poche realtà in Italia ad aver raggiunto i sette obiettivi indicati.

Un risultato che va nella direzione richiesta dalle Nazioni Unite. "Il mio percorso verso un’impresa sostenibile è iniziato nel 2010 – spiega Simonetta – sono partita con l’istallazione di un impianto fotovoltaico per fornire energia al mio B&B, ho consolidato la raccolta differenziata e successivamente sono passata all’acquisto di prodotti locali, soprattutto frutta e verdura in linea con una proposta di cibo vegetariano e vegano. Ho anche eliminato le saponette per dispenser ricaricabili. Nel 2022 mi hanno riconosciuta come Case Study dalla società Sostenabitaly e da due anni mi occupo di turismo responsabile: per aumentare il punteggio della mia struttura a breve installerò delle batterie di accumulo per ridurre la produzione di CO2 e pianterò alberi ad alto fusto".

Grande la soddisfazione di Confcommercio di cui la De Marchi è associata. "A Casa Bellavista ci impegniamo a essere un’autentica forza positiva. Il nostro desiderio è lasciare un mondo migliore ai giovani. Facendo piccoli passi possiamo davvero fare una grande differenza. Ma non possiamo farlo da soli. Insieme, con i nostri ospiti, possiamo fare del bene e sentirci bene, in modo che le generazioni future possano godere appieno delle meraviglie e della bellezza dei nostri territori".

Laura Lucente