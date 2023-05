Food&Street al debutto Tutte le novità

SANSEPOLCRO

Un assaggio di Pita Gyros accompagnato da un sorso di prosecco per brindare alle fortune della manifestazione. Un binomio fra Grecia e Italia, insomma, per sancire il prologo della quinta edizione di Food&Street sotto le verdi chiome degli alberi di Porta Fiorentina, che all’improvviso si sono rivelate fondamentali per regalare il giusto refrigerio in una mattinata di sole dal sapore finalmente estivo.

Il taglio del nastro è avvenuto poco dopo le 12,30 alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti e della delegazione di Confcommercio Arezzo, con in testa il direttore aggiunto per Firenze e Arezzo, Catiuscia Fei, che ha subito espresso il suo compiacimento: "Parte qui da Sansepolcro la serie degli eventi dedicati al cibo di strada – ha detto – che ogni anno aggiunge un Paese straniero in più nelle proposte per il palato del pubblico e che quindi rende ulteriormente internazionale la rassegna dei sapori e delle specialità. Il bel tempo ci sta dando una grossa mano e speriamo che regga fino a domenica, anche nel ricordo delle prime edizioni, che sotto questo profilo non furono molto fortunate".

Dal sindaco Innocenti il saluto agli operatori presenti in città: "Sono loro i protagonisti di un appuntamento che con il tempo ha saputo coinvolgere la città nel modo migliore. La sessantina di esercizi commerciali che ha aderito alla convenzione per la "card" che dà diritto a sconti sugli acquisti e le visite previste alle nostre bellezze artistiche stanno a dimostrare che il Borgo ha fatto suo Food&Street e che c’è molto di più oltre all’aspetto squisitamente culinario. Siamo partiti con il piede giusto, confidiamo allora in una gradita e ordinata invasione di gente in questo fine settimana".