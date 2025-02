Fondazione Guido d’Arezzo, aperta la selezione pubblica per la direzione artistica delle attività polifoniche e per la Scuola di direttori di coro

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, che cura progetti nazionali e internazionali di spicco come il Concorso Polifonico, il festival corale più antico del mondo, ha pubblicato un avviso per la selezione pubblica finalizzata all’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico delle attività polifoniche e di Direttore Didattico della Scuola per Direttori di Coro.

La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere le attività riguardanti i concorsi polifonici (nazionale e internazionale), i concorsi di composizione, la scuola per direttori di coro e tutte le manifestazioni ad essi correlate. Il candidato selezionato avrà il compito di curare la direzione artistica di tali eventi, garantendone il prestigio e il livello qualitativo.

L’incarico si configura come incarico professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2025 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione Guido d’Arezzo.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito www.fondazioneguidodarezzo.com o contattare la segreteria della Fondazione.