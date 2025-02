Foibe, le celebrazioni . Tanti: "Ricordiamo una verità storica"

Nella giornata di commemorazione per le vittime delle foibe, il commento della vicesindaco Lucia Tanti: "Stamani mattina ho portato il contributo del Comune di Arezzo alla cerimonia in ricordo della foibe. Abbiamo potuto oggi, finalmente, dire parole di verità. E’ verità storica e fondata che in quel “pezzo” di Italia ci fu vera e pianificata pulizia etnica a causa della furia assassina dei comunisti titini. Da alcuni anni se ne puo’ e deve parlare per quel che fu: uno sterminio ed un ingiusto esilio"