Foiano inaugura la Casa della Cultura: un nuovo polo per la comunità

di Laura LucenteFOIANOFoiano ha la sua "Casa della Cultura". Il taglio del nastro ufficiale è in programma domenica alle ore 17 quando le porte del palazzo che insiste sulla centralissima su piazza Cavour si apriranno definitivamente per ospitare il nuovo progetto della città, ovvero uno spazio per tutti tra cultura, formazione e partecipazione. "Questo non è solo un edificio ristrutturato, ma un segnale forte di risveglio", conferma con molta soddisfazione il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci. "La Casa della Cultura diventerà un punto di riferimento per associazioni, artisti, studenti e cittadini di tutte le età. La cultura è il motore del cambiamento, e a Foiano vogliamo che sia protagonista del nostro futuro". Il palazzo che ospita la Casa della Cultura è da sempre un simbolo della comunità foianese. Nei primi anni del Novecento fu sede della Casa del Popolo e della Cassa Rurale, per poi diventare, durante il ventennio fascista, la casa del fascio. Successivamente è stato sede del Genio Civile della Provincia di Arezzo, fino a restare inutilizzato per oltre vent’anni. "Oggi, grazie all’accordo tra il Comune di Foiano e la Provincia di Arezzo, questo luogo ritrova una nuova identità e una nuova funzione", conferma ancora Franci. "Ringrazio il Presidente della Provincia Alessandro Polcri per la disponibilità e sensibilità dimostrate verso la nostra città in questo lungo percorso." Oggi il palazzo è in usofrutto al Comune per 30 anni. La struttura si sviluppa su tre livelli; al piano terra ci sono i nuovi uffici comunali dei settori scuole e servizi sociali; al primo piano saranno ospitate le associazioni culturali, con spazi adeguati per fare teatro, musica, pittura e altre attività creative; infine al secondo piano ci sono le ampie sale polivalenti per conferenze, eventi e corsi. "Un polo dinamico, - continua il Sindaco Jacopo Franci - che si affianca ad altre realtà già attive nel centro storico, come la Biblioteca Comunale e il Museo della Fraternita. A queste si aggiungeranno presto il Teatro Garibaldi, i cui lavori di recupero procedono spediti e che contiamo di riaprire già nei primi mesi del 2026, e poi il grande progetto che prenderà il via entro l’anno: il Museo del Carnevale, per il quale sono già stati stanziati 900 mila euro. A Foiano della Chiana stiamo costruendo un modello innovativo di sviluppo, conclude il Sindaco, in cui la cultura diventa il perno per la crescita e la coesione sociale. Questo progetto non è un punto di arrivo, ma il primo tassello di un percorso che porterà il nostro centro storico a essere un punto di riferimento per l’intera Valdichiana". L’inaugurazione di domenica vedrà la partecipazione del Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, con performance artistiche delle associazioni locali e un brindisi finale offerto dalla Pro Loco di Foiano. "Abbiamo un obiettivo chiaro: riportare le persone a vivere Foiano tutti i giorni, non solo nei grandi eventi. La Casa della Cultura è un simbolo di questa visione e un primo, concreto passo verso una città sempre più viva, dinamica e accogliente", conclude Franci.