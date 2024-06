Foiano e la Comunità energetica: "Siamo i primi in Valdichiana"

di Luca Amodio

Risparmi, sostenibilità e benefici per un nuovo modello di energia, a portata di cittadino. Nascerà a della Chiana la prima comunità energetica rinnovabile nella Valdichiana Aretina. Con un’apposita delibera, l‘assise del Comune, nell’aprile scorso, ha messo il primo mattone di quella che oggi si chiama associazione "Comunità energetica rinnovabile del Comune della Chiana". Dopo la sua costituzione è stata aperta la manifestazione d’interesse alla quale hanno già risposto alcune società sportive comunali che hanno aderito alla costituzione della Cer (acronimo di comunità energetica rinnovabile).

Ma facciamo un passo indietro: cos’è una comunità energetica? Una comunità energetica è un insieme di persone che produce energia, rinnovabile e pulita, che poi viene condivisa tra i partecipanti, che possono essere aziende, enti pubblici o privati. A , il percorso a dirla tutta aveva già preso il via nel mese di gennaio 2024 quando erano stati pubblicati i decreti attuativi nazionali su questi temi. L’istituzione ufficiale è, come detto, avvenuta poi con un atto di Consiglio Comunale nel mese di aprile. Così nel paese del Carnevale nascerà la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) nel territorio della Valdichiana Aretina, che è anche di una delle prime in tutta la provincia di Arezzo. L’obiettivo delle Comunità energetiche rinnovabili è di permettere così ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia così da poter essere parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo di energia.

Quali novità per il territorio? Grazie ad una comunità energetica i cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici sia economici che per l’ambiente. Da qualche giorno i soggetti pubblici e privati del territorio comunale della Chiana possono aderire alla Cer.

I vantaggi sono essenzialmente tre: miglioramento dell’impatto ambientale, visto che con la produzione di energia da fonti rinnovabili, si riducono infatti le emissioni di Co2 e di altri inquinanti; valore economico, perchè si potrà innescare una spirale di autoconsumo virtuale condiviso; condivisione sociale, la Cer garantisce la possibilità di distribuire agli iscritti parte dei benefici che la comunità energetica è in grado di generare.