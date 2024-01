Foiano di cartapesta. Ultimi ritocchi ai carri. Il Carnevale più antico dà il via alla maratona

Ormai è solo questione di giorni. Pochi giorni. Domenica si inizia nel paese di Re Giocondo: sarà Carnevale per un mese, per cinque domeniche fino al 25 febbraio quando ci sarà il gran finale.

Il D Day è in programma domenica 28 gennaio, sì, "quest’anno carnevale cade presto", come si dice in vallata. Quel giorno i giganti di cartapesta, cioè i carri allegorici che si sfideranno a suon di coriandoli, si paleseranno al pubblico mostrandosi in tutta la loro grandezza.

Cosa ci riserveranno? Presto per dirlo, anche se per i curiosi uno spoiler ci sarà già giovedì prossimo in conferenza stampa quando i presidenti dei quattro cantieri sveleranno qual è il tema scelto per la loro creazione. Creazione per la quale i cantieristi sono al lavoro praticamente dall’indomani della scorsa edizione.

Quest’anno la sfida sarà quella di scalzare il cantiere di Bombolo che nelle ultime due edizioni si è aggiudicato la sfida convincendo la giuria. Per i biancorossi è stata la terza vittoria in quattro edizioni (2019, 2022, 2023) e quest’anno, per loro che festeggiano il novantesimo compleanno, fare poker sarebbe il più bel regalo. Ma insomma, in cima all’albo d’oro dei vincitori ci sono i Rustici, a digiuno dal 2020, che siano loro a spodestare Bombolo?

Oppure i Nottambuli e gli Azzurri, entrambi fermi a tredici vittorie? Ancora è presto per dirlo, impossibile fare pronostici. Quel che è certo è il programma che alle 10 ha in programma l’uscita dei carri dagli uscioni. Alle 11,30 spazio all’inaugurazione vera e propria del Carnevale con la parata Valdichiana e la filarmonica Mascagni che poi apriranno anche il Villaggio fantasia, cioè l’area bimbi, allestita ad hoc per il mese di festa.

Spazio anche ai sapori, un pò come l’anno scorso, con l’area street food che dalle 12 potrà deliziare i palati dei visitatori con leccornie italiane, con i sapori della tradizione aretina ma anche fast food internazionali per fare un giro del mondo con le pupille gustative.

Dalle 14,30 partirà poi la diretta in streaming, sia sui social che sui maxi schermi, con lo special guest Alessandro Paci. E poi tutto lo spazio sarà dei protagonisti: dei carri allegorici che dalle 15 si prenderanno il centro storico di Foiano per il primo corso mascherato quello che vedrà la giuria esprimersi per il vincitore.

Vincitore che però rimarrà chiuso in cassaforte fino all’ultima domenica quando verrà annunciato il cantiere che ha trionfato. E poi si va avanti con ancora musica e spettacolo con Dj Paolo Fei e Diego Grazi in piazza Matteotti e poi l’aperitivo al "Barnevale".

Insomma, da Foiano è tutto pronto. Presto si inizia e chissà cosa riserverà quello spettacolo di coriandoli e festa che ogni anno è pronto ad offrire sorprese senza tradire quel l’attaccamento alla tradizione che lo contraddistingue e lo rende il Carnevale più antico d’Italia.