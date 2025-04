Foiano celebra la primavera. La Fiera del Fiore anima il weekend. E torna la sfida del Ciambellino

Torna in Valdichiana uno degli appuntamenti di primavera più conosciuti e apprezzati. Si tratta della Fiera del Fiore di Foiano della Chiana che giunge quest’anno alla sua 39esima edizione. L’appuntamento è in programma oggi e domani. L’evento è promosso dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con Confesercenti Arezzo, e con il sostegno del Valdichiana Outlet Village e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Grande novità di quest’anno sarà la presenza di speciali allestimenti floreali e artistici curati da note aziende del territorio, in alcune aree del centro storico, pensati per valorizzare elementi simbolici e identitari della cultura locale. In particolare, le Logge di Corso Vittorio Emanuele saranno impreziosite da una decorazione ispirata alle Robbiane, un omaggio all’arte rinascimentale che caratterizza profondamente l’identità di Foiano e del suo territorio. "Quest’anno, grazie agli allestimenti tematici e al coinvolgimento delle aziende locali, la Fiera si arricchisce di contenuti e bellezza", conferma il Sindaco Jacopo Franci. "Tanto lavoro fatto in sintonia con i commercianti di Foiano e con Confesercenti." Saranno oltre cinquanta gli espositori presenti – molti provenienti dalle province di Arezzo e Siena – che porteranno in piazza una vasta gamma di piante, fiori, sementi e decorazioni. Accanto a loro, anche artigiani, creativi e hobbisti con oggetti ispirati al tema floreale, realizzati a mano. L’enogastronomia sarà protagonista, con degustazioni e vendita di prodotti tipici: dai rinomati ciambellini foianesi, dolce pasquale per eccellenza, ai salumi, formaggi, miele, tartufi e tante altre specialità locali. Oggi il centro storico si animerà a partire dalle ore 16 con il concorso "Il Ciambellino più…", condotto da Sciabalon, spettacoli per bambini, degustazioni e apertura di alcuni stand. Sarà inoltre visitabile la mostra fotografica "Colori e atmosfere del Marocco" di Marcello Fatucchi nella Sala della Carbonaia. Domani sarà la giornata clou con inizio alle ore 10 e termine alle 20, con la presenza dei migliori vivaisti toscani, la tradizionale colazione di Pasqua curata dalla Pro Loco, spettacoli per bambini, artisti itineranti e la mostra di auto d’epoca a cura degli Amici della Ruggine. In Galleria Furio del Furia spazio all’arte con la mostra "Corrispondenze – L’arte in dialogo", realizzata dagli studenti dell’Istituto "G. Marcelli" e dedicata a Mario Tozzi, oltre alla cerimonia di premiazione del concorso artistico e delle borse di studio "GuardiamoCi PerBene", in memoria di Don Luigi Menci.