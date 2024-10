Foiano Book Festival. L’apertura con Tommasi poi Fresi, Vichi e Floris

Svelati ufficialmente i nomi della sesta edizione del Foiano Book Festival di scena per un mese nella cittadina della Valdichiana. L’apertura avverrà con un evento speciale venerdì 7 novembre alle 18 alla Collegiata dei Santi Martino e Leonardo, dove sarà ospite don Luigi Ciotti, che dialogherà con il giornalista Saverio Tommasi sui temi della solidarietà e dell’umanità ferita da guerre e violenza. Nelle sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia, fulcro del festival, ci saranno, tra gli ospiti Cochi Ponzoni, che insieme a Paolo Crespi ripercorrerà la sua straordinaria carriera, attori affermati come Stefano Fresi e scrittori di fama, tra cui il vincitore di due premi "Strega" Sandro Veronesi e i premiati ‘Campiello’ Enrico Brizzi e Carmen Pellegrino. Il Festival offrirà spazio anche Marco Vichi, Jacopo De Michelis, Beatrice Salvioni, Romana Petri e Valentina D’Urbano, insieme a giornalisti di spicco come Giovanni Floris e Anna Zafesova. Tra i nomi più attesi c’è il podcaster Stefano Nazzi, vincitore del Italian Podcast Awards 2023 nella categoria ‘True Crime’, e Gabriella Genisi, creatrice del popolare vicequestore Lolita Lobosco, interpretato in TV con grande successo da Luisa Ranieri. Inoltre, Marco Carucci, musicista affermato e frontman degli Ex-Otago, presenterà il suo primo libro. E ancora, si segnala la partecipazione del poeta Luigi Nacci e Emanuele Aldrovandi, sceneggiatore e drammaturgo premiato con il ‘Nastro d’Argento’. La chiusura, giovedì 5 dicembre, sarà affidata alla musica con un concerto speciale di Sergio Cammariere. La presentazione della kermesse promossa dal Comune di Foiano della Chiana con la partecipazione della Regione Toscana, si è tenuta a Firenze a Palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dei consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, con il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, l’assessore comunale alla cultura e al turismo, Riccardo Reali, e Stefania Sandroni di Officine della Cultura. "Qualità del programma, presenze importanti – sottolinea Mazzeo - il festival è una di quelle iniziative fresche, dinamiche, giovani, che sanno coinvolgere le nuove generazioni. Ogni volta che c’è uno spazio in cui si investe in cultura, in lettura, c’è uno spazio di libertà e di costruzione di coscienza critica che si apre per ciascuno di noi". Filo conduttore di questa edizione, la cui direzione artistica spetta ad Anna Cherubini e Luca Baldini di Officine della Cultura, sarà Marco Polo con il suo ‘Milione’, che il Foiano Book Festival celebra, a settecento anni dalla morte, per l’impatto duraturo sulla letteratura, la geografia e la cultura mondiale. "Foiano della Chiana si propone come un palcoscenico d’eccezione per la cultura e la creatività - conferma il sindaco Franci - e la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di parole, suoni e colori, accogliendo autori di fama nazionale, artisti, musicisti e, soprattutto, il nostro entusiasta pubblico. Non è solo un festival; è un invito a esplorare nuovi orizzonti, riflettere e lasciarsi appassionare dalla letteratura. Gli studenti delle scuole locali avranno l’opportunità di partecipare a laboratori creativi e incontri interattivi, permettendo anche alle nuove generazioni di scoprire il potere della letteratura e dell’arte".