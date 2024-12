Fitness di Natale in acqua alla Comunale. Torna l’iniziativa della Chimera Nuoto

Due giornate dedicate al fitness in acqua nelle festività del Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio è in calendario il tradizionale appuntamento del “Fitness di Natale” che, promosso dalla Chimera Nuoto, permetterà di vivere occasioni di movimento, divertimento e aggregazione in cui mettersi alla prova tra diverse discipline acquatiche.

Il programma del 27 dicembre sarà aperto alle 18.30 dalla lezione di AcquAlta che propone movimenti in galleggiamento con l’aiuto delle cinture galleggianti. Alle 19.30 è previsto il circuito rapido e intensivo dell’Acqua Circuit tra più postazioni diversificate dove scoprire la varietà e la ricchezza del fitness in acqua tra movimenti con e senza attrezzi, andando a stimolare e a riattivare ogni parte del corpo, infine alle 20.30 sarà possibile scoprire la novità della Bike 3D con biciclette direttamente nella vasca per cui è necessario indossare scarpe in gomma o da ginnastica a uso esclusivo acquatico.

La Bike 3D sarà anche il fulcro della seconda serata del 3 gennaio.