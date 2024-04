Fioriscono i concerti della Primavera musicale sangiovannese

Appuntamenti di alto livello per la quarta edizione della Nuova Primavera Musicale Sangiovannese organizzata dall’Accademia musicale valdarnese con il patrocinio del Comune di San Giovanni. Il cartellone di eventi è stato presentato dal direttore artistico dell’Accademia Andrea Turini (nella foto) insieme all’assessore alla cultura Fabio Franchi. "Un programma davvero molto ricco e variegato quello di quest’anno – le parole del maestro Andrea Turini, direttore artistico dell’Amv – che siamo orgogliosi di proporre alla comunità di San Giovanni che risponde sempre in maniera entusiasta. Tanti i musicisti di fama nazionale e internazionale che saranno ospiti nella nostra città; ci sarà anche un concerto dedicato al repertorio pianistico russo, un altro sulla musica contemporanea Argentina per il quale abbiamo anche il patrocinio dell’Ambasciata Argentina a Roma, trio e quartetti per proposte differenti, interessanti e di alto livello. Inoltre quasi tutti i concerti saranno aperti dai nostri musicisti, allievi dell’istituto Feroci ed è per noi motivo di grande orgoglio". Domenica 28 aprile alle 17,15, alla sala La Nonziata, in programma il concerto di pianoforte di Mauricio Annunziata, con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Roma. Il pianista si esibirà sulle note di J. Aguirre, C. Gustavino, A. Ginastrera, A. Williams e dello stesso Annunziata. Appuntamento successivo il 12 maggio alle 16,30 nella Chiesa di San Lorenzo con il concerto d’Organo Tomoko Kamimura. Mercoledì 15 maggio alle 17,15 alla Sala La Nonziata, dopo la consueta esibizione degli allievi dell’Istituto musicale, seguirà la lezione – concerto "Il Pianoforte" con Leonardo Giulianelli e Alessandro Ubaldi, in collaborazione con l’Accademia della Nunziata, sulle note di Stravinsky, Debussy, Ligeti e Skrjabin. Domenica 26 maggio dalle 17,15 alla Nonziata, spazio al Trio di Genova. Infine, domenica 2 giugno alle 17:15 alla Sala La Nonziata, il prestigioso concerto finale col concerto degli allievi dell’Istituto Feroci.