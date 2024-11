Fine settimana intenso per il Rugby Valdarno

Arezzo, 19 novembre 2024 – E' stato un week end intenso per il Rugby Valdarno. Sabato, i primi a scendere in campo sono stati gli Under 14 che, nella propria tana, hanno dimostrato di essere in ottima forma, superando il Vasari Arezzo con il punteggio di 28-7. La partita ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre. I Lupi hanno mostrato un gioco fluido e efficace, capitalizzando al meglio le occasioni create. Domenica, i piccolini della Under 6, a Firenze, hanno continuato il loro processo di avvicinamento al rugby, condividendo attività e gioco e divertimento con i coetanei di altre squadre toscane. Bellissima prestazione corale della Under 12 a Gambassi Terme, con prestazioni pregevoli in tutte le partite giocate. Nonostante il vantaggio iniziale, la rimaneggiata Under 16, per le numerose assenze, è uscita sconfitta per 62 a 15 dalla franchigia Umbra dei Centauri FTGI Rugby, che hanno avuto la meglio nonostante l'impegno e la grinta dei Lupi scesi in campo. Festa tutta al femminile allo stadio comunale di San Donnino, dove, la mattina, tre Under 14 del Rugby Valdarno hanno partecipato al raduno regionale femminile e, nel pomeriggio, Irene Fiorillo ha esordito nel campionato seniores femminile di serie A, nella partita vinta dalla sua squadra, Le Puma Bisenzio.