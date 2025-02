Fimer, Abb e Ivv: crisi e ripartenza. La commissione regionale mette sotto la lente i piani industriali

Crisi industriali nelle aree interne della Toscana con un focus su Fimer, Ivv e Abb E-Mobility. Tre aziende valdarnesi che hanno attraversato fasi critiche, ma che sono riuscite ad intraprendere percorsi di ripartenza. E’ stato Valerio Fabiani, consigliere del governatore Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali, a tracciare un quadro dettagliato delle vertenze durante l’audizione nella specifica commissione istituzionale presieduta da Marco Niccolai. E’ emblematico il caso della Fimer di Terranuova Bracciolini, specializzata nel produrre e commercializzare inverter per il fotovoltaico, che dopo anni di incertezza è giunta ad una svolta. "Stavamo monitorando la situazione – ha spiegato Fabiani - su segnalazione delle organizzazioni sindacali e siamo riusciti a trovare una soluzione che ci ha permesso di uscire dalla crisi con una nuova proprietà e salvaguardando l’occupazione". Tanto che adesso si può definire "una storia positiva" di rilancio industriale. Tra le criticità "risolte o in via di definizione" a San Giovanni figura la storica Industria Vetraria Valdarnese che ha vissuto una grave recessione dovuta sia alla concorrenza dei mercati asiatici e al calo della domanda sia al costo delle materie prime. Il rischio di chiusura era concreto, ma grazie al nuovo proprietario, il gruppo che fa capo a Diego Toscani, e a un piano di ripresa oggi Ivv è impegnata in una riorganizzazione per riconquistare quote di mercato e proseguire sulla strada intrapresa con successo. Basti pensare che il giro d’affari nel 2024 ha superato i 4 milioni di euro e l’anno in corso dovrebbe essere quello della rinascita definitiva. Sempre nella città di Masaccio il consigliere ha citato la vertenza Abb E-Mobility, realtà con 370 addetti e leader nel realizzare colonnine per la ricarica di auto elettriche. All’annuncio shock di metà novembre dell’avvio di 33 procedure di licenziamento, è seguito l’accordo sottoscritto al tavolo regionale che prevede un nuovo piano industriale con investimenti per ribadire la centralità dello stabilimento sangiovannese passando dall’assemblaggio alla produzione con una gamma di prodotti all’avanguardia, e limita a 23 gli esuberi attraverso uscite volontarie incentivate. Fabiani ha evidenziato infine come il monitoraggio sia una priorità per la Regione, che continua a seguire da vicino anche le situazioni apparentemente definite, sottolineando l’importanza di attrarre capitali privati e di valorizzare le competenze e le professionalità locali per favorire la crescita e la stabilità del tessuto produttivo.