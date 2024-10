Filippo Polcri è nel consiglio provinciale

Sono usciti Laura Chieli e Matteo Del Barba e adesso nel nuovo consiglio provinciale di Arezzo c’è un secondo Polcri, Filippo di Sansepolcro, oltre al presidente Alessandro, che siede nell’opposizione biturgense in rappresentanza di Pd-InComune e in ambito locale il partito esprime grande soddisfazione per il risultato complessivo ottenuto alle consultazioni provinciali di domenica scorsa, con cinque membri eletti e in particolre Polcri, terzo per consenso tra gli eletti del centrosinistra, che è l’unico rappresentante di Sansepolcro e della Valtiberina a rivestire questo ruolo.