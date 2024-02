Figline regina del derby. Montevarchi si inchina

AQUILA MONTEVARCHI

1

FIGLINE 1965

2

AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Lucatuorto; Boncompagni (28’ p.t. Ciofi), Muscas (37’ s.t. Borgarello), Pardera (39’ p.t. Bontempi), Boiga (16’ s.t. Keqi); Priore, Rufini. Allenatore: Calori.

FIGLINE 1965 (4-4-2): Pagnini; Dema, Sabatini (32’ s.t. Banchelli), Ficini, Simonti; Zhupa (24’ s.t. Costantini), Torrini, Sesti, Cavaciocchi (12’ s.t. Saccardi); Bruni, Diarra (37’s.t. Malpaganti). Allenatore: Tronconi.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.

Marcatori: 4’ p.t. Diarra; 35’ p.t. Francalanci; 27’ s.t. Simonti.

Note: spettatori 600 circa. Angoli 3 – 1. Ammoniti: Muscas, Sesti, Sabatini, Cavaciocchi, Lucatuorto, Banchelli, Simonti. Espulso al 29’ s.t. Bontempi per intervento falloso su Torrini.

MONTEVARCHI – Si colora di gialloblù il derby del Brilli Peri e sotto la Curva Firenze il Figline di Tronconi festeggia al triplice fischio una vittoria, il 2-1 sull’Aquila Montevarchi più brutta dall’inizio del torneo, che profuma di salvezza. Nel 14° confronto di sempre in campionato, i padroni di casa cercavano un successo che accorciasse la classifica in coda e li rilanciasse. Non avevano fatto i conti, invece, con l’organizzazione, l’atteggiamento e la fisicità di Sesti e soci, ormai vicini alla salvezza per la gioia del neo presidente Nicolé Sarri. Già al 4’ i figlinesi passano con Diarra che si beve in contropiede Lucatuorto e fulmina di destro Dainelli. Nessuna reazione montevarchina e anzi al 27’ Zhupa sfiora il raddoppio cogliendo la traversa. Sembra un confronto segnato ma al 35’, sul calcio piazzato dell’ex Rufini, lo stopper Francalanci firma di testa il pari che dà morale agli aquilotti. In avvio di ripresa il Figline arretra e concede un paio di occasioni agli avversari ma è letale a metà frazione la ripartenza di Diarra che serve Bruni sotto misura. Rimpallo e Simonti, ben appostato, mette nel sacco il gol partita.

Giustino Bonci