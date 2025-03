Fiera, weekend da ventimila. Coro di sì al tris di giugno

di Lucia BigozziAREZZOLo scheletro, il visitatore più scarno della Fiera ed eternamente in vendita in cima al Corso, non si è perso neanche l’edizione di marzo. E come lui non se la sono persa migliaia di persone. La domenica conferma e rafforza il verdetto del sabato: non è stata l’edizione migliore, di quelle che sorpassano agilmente quota trentamila, ma certo è rimasta intorno alle ventimila presenze che disegnano il trend stabile dell’Antiquaria. Che aspetta solida le prossime corse, di maggior richiamo, a cominciare da quella di aprile, la prima con l’ora legale e le giornate lunghe. Conferma di essere l’unico evento del calendario aretino a riempire il centro dodici mesi su dodici, senza eccezioni. Pane per i denti dell’assessore Chierici, da cinque anni alla guida dell’evento: nel tempo ha soprattutto centrato l’operazione nuovo bando, che ha ridato linfa e volti ai partecipanti. Forse ora si tratta di rilanciare la promozione e magari di scandire qualche iniziativa che riporti la Fiera sotto i riflettori. Una su tutte: annunciare in largo anticipo la edizione fiume di giugno. Mancano tre mesi, ma il successo della terza giornata è legato al tempo a disposizione per lanciarla. L’idea è ottima, quella terza giornata di banchi se non ci fosse andrebbe inventata: ma è meglio partire con largo anticipo.

La data d’oro non è intasata da altri eventi ma metterci il cappello sopra fa bene. Intanto abbiamo provato a tastare il polso degli antiquari: verrebbero? Qualcuno storce il naso, qualcuno si illumina ma no non te lo dice nessuno: e c’è anche chi ha già prenotato la notte al B&B. È un festivo, va a ruota alla Fiera, è una terza occasione nel mercatino più goloso d’Italia. Certo, per chi vive e lavora all’aperto la fatica è tanta, tre giorni di levatacce, un carico superiore al solito per aggiornare i banchi. Ma la risposta degli oltre 200 titolari sarà di massa, almeno sulla base delle risposte che riceviamo. Sta al Comune andare a dritto anche se ci fossero degli operatori imbronciati. Si sa, la Fiera può essere piuma e può essere ferro, lì dove si insediano i banchi non entra altro e soprattutto nella bella stagione gli spazi all’aperto sono molto contesi.

In cambio la città potrebbe richiedere agli antiquari il rispetto un po’ più scrupoloso degli orari: ieri alle 14 già diversi banchi avevano iniziato le grandi manovre, troppo presto, specie se in assenza di pioggia. Mentre prosegue e si allarga il fenomeno delle botteghe provvisorie, una sorta di temporary dell’Antiquaria. Ce ne sono che aprono una volta all’anno e poco più, spesso garantendo un viaggio a sorpresa nel tempo: ce n’è una in via dell’Orto, un vecchio fondo, gli scalini di pietra e due piani di pezzi da non perdere. È l’altra Fiera, che non si arrampica sugli sconti o sugli oggetti di dubbio antiquariato, gettonatissima dai turisti, perfino nelle giornate di pioggia. Ma che tiri il vento o ci sia il sole resta scoperto un nervo sensibile: i bancomat. La Fiera attira visitatori da tutta Italia a spendere sulle sue strade, e chi ha finito i soldi fatica a fare rifornimento. Ma il martello è proprio obbligatorio darselo sulle dita?