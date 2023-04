Fiera degli uccelli Torna dopo 4 anni

Torna questa domenica la Fiera nazionale primaverile degli uccelli. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione riprende il proprio cammino interrotto dall’emergenza covid-19.

L’ultima kermesse risale infatti a quattro anni fa.

"L’ultima edizione ha avuto luogo nel 2019 - ha spiegato Mauro Bronzi della Proloco di Terranuova, illustrando il programma della mostra - poi a causa della pandemia ci siamo dovuti fermare. Riprenderemo quest’anno e ricominceremo a farla dove la fiera è partita, ovverosia nel centro storico.

In piazza della Repubblica ci saranno gli espositori di animali da cortile e uccelli esotici, mentre in via Roma ci saranno i banchi che spazieranno dall’agroalimentare fino alle eccellenze enogastronomiche del territorio e di tutta la Toscana, visto che molti operatori provengono dal Mugello.

Siamo molto felici del fatto che l’ottava edizione della fiera possa portare a Terranuova anche visitatori da fuori zona".

Una tradizione legata ai giorni della festa del Perdono, ma che gli organizzatori della Proloco non molto tempo fa hanno pensato di proporre anche nel periodo primaverile, raddoppiando quindi il classico appuntamento annuale che si svolge al Parco pubblico attrezzato lungo il Ciuffenna.

"Il primo anno - ha aggiunto Bronzi - non andò molto bene, ma siamo contenti che con l’andare del tempo questa manifestazione sia cresciuta di anno in anno.

Come l’edizione numero 408 del Perdono, anche questa fiera primaverile degli uccelli sarà dedicata a Rossano Carsughi".

Resta indelebile nei terranuovesi il ricordo dell’infaticabile animatore della Proloco cittadina, scomparso lo scorso anno a 80 anni.

Carsughi, dopo aver lavorato per decenni in Comune, è stato il punto di riferimento dell’associazionismo locale una volta raggiunta l’età della pensione.

Il Perdono con la fiera degli uccelli, il Carnevale, il Natale terranuovese e poi ancora la gara ciclistica della "Ruota d’Oro" e la fiera antiquaria sono le manifestazioni che ha contribuito a realizzare.

E che continua a dirigere da lassù.

Francesco Tozzi