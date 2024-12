Festival delle Neuroscienze organizzato dalla Fondazione Salvini

Arezzo, 13 dicembre 2024 – La seconda edizione del Festival delle Neuroscienze si terrà il 23 maggio al teatro Petrarca di Arezzo. Un punto fermo deciso dall'Assemblea della Fondazione Gianfranco Salvini. “Anche questa seconda edizione è stata ideata e curata dal professor Alessandro Rossi – annuncia la Presidente Luciana Lapi. Il tema sarà la conoscenza dell'architettura organizzativa e funzionale del cervello che è una condizione necessaria ma non sufficiente per spiegare la natura delle nostre funzioni mentali. Il titolo di quest'anno sarà quindi Cervello e Fisica Quantistica: due giganti a confronto. L'obiettivo è illustrare, con rigore scientifico e linguaggio divulgativo, le relazioni tra il mondo della fisica quantistica e il mondo della materia vivente, con particolare riferimento al funzionamento del cervello umano”. L'evento sarà strutturato in due sessioni: la mattinata sarà dedicata alle applicazioni tecnologiche della fisica quantistica per lo studio delle funzioni cerebrali, mentre nel pomeriggio si discuterà di neurobiologia quantistica.

La sessione pomeridiana si concluderà con una rappresentazione teatrale tratta dall'opera "Copenaghen" di Michael Frayn (un dialogo tra Niels Bohr, interpretato da Umberto Orsini, e Werner Heisenberg, interpretato da Massimo Popolizio). Il Festival sarà inoltre oggetto di due incontri preparatori nel territorio, uno nel Valdarno ed una ad Arezzo, il 15maggio ed il 15 aprile 2023. L'Assemblea è stata inoltre un'occasione per fare un bilancio delle tante attività che si sono svolte del 2024 . Progetto di Ricerca sullo spettro Autistico Il 2024 ha visto la conclusione del Progetto di Ricerca inerente allo spettro autistico in età evolutiva, durato tre anni. Progetto interamente finanziato dalla Fondazione e coordinata dalla professoressa Donatella Valente dell'Università la Sapienza di Roma. Da esso sono scaturite ben 3 pubblicazioni utili alla valutazione dei diversi aspetti dei sintomi e della funzionalità nei disturbi dello spettro autistico. I risultati sono stati oggetto di diffusine nei confronti dei sanitari e degli operatori del settore. Linee Guida Afasia e Necglet Grande risonanza nel mondo scientifico hanno avuto la conclusione e la pubblicazione delle Linee Guida Afasia e Linee Guida Neglect che sono adesso sul sito del Ministero della salute.

Un esempio di collaborazione tra le società scientifiche in campo riabilitativo interamente finanziato dalla Fondazione. Con questi nuovi strumenti è stato dato un impulso scientifico e clinico alla gestione di due dei più importanti deficit che purtroppo si presentano a seguito di eventi acuti quali l’ictus. Premiazione Tesi di Laurea Innovative in campo riabilitativo Anche nel 2024 sono stati premiate n. 5 e segnalate come meritevoli altre 5 tesi di Laurea svolte in campo riabilitativo, valorizzando così i lavori e l’iniziativa di questi professionisti (medici fisiatri, fisioterapisti, logopedisti ….) riconoscendo il valore dei contenuti presentati. L’erogazione di questi premi continua ad essere un supporto concreto ed efficace a promuovere l’impegno, nel campo della ricerca, di tanti nuovi laureati o specializzati, con il fine di rendere la Ricerca parte integrante della attività clinica che andranno a svolgere. Il premio è stato confermato anche per il 2025 ed anzi è stata ampliata la platea dei potenziali partecipanti anche a nuove figure sanitarie.