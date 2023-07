Festa provinciale delle Acli, Conte, Bindi e Manfredonia in dialogo su temi sociali e lavorativi

AREZZO

Quattro giornate con focus su tante tematiche di stretta attualità alla presenza di relatori di spessore nazionale. Alla festa provinciale delle Acli, in programma da domani a domenica a Ponticino, tra gli incontri più attesi c’è "Il dialogo dei Presidenti", alle 21 di sabato, con protagonisti Giuseppe Conte (nella foto), presidente del Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021, Rosy Bindi, già ministro della sanità e presidente delle celebrazioni del centenario di Don Milani e il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia, che si confronteranno su diversi argomenti, soprattutto in ambito sociale e lavorativo. Domani alle 18 invece, è prevista la tavola rotonda "Famiglia e stili di vita. Il lavoro per la famiglia e non la famiglia per il lavoro" che farà affidamento sugli interventi di Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle Acli, dell’onorevole Giorgio Silli, sottosegretario degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’onorevole Ilenia Malavasi, componente della commissione affari sociali della Camera, di Paolo Nepi docente, di Ciro Amato direttore dell’Istituto sviluppo umano integrale, della vicesindaco Lucia Tanti, del direttore Koinè Paolo Peruzzi e di Alessandra Chighine, assessore alle politiche sociali di Laterina Pergine Valdarno.

La pace sarà il tema di venerdì quando, alle 19, si terrà il dibattito dal titolo "Viviamo una Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi: ritrovare la speranza e la fraternità per riconquistare la pace" con le parole di monsignor Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Conferenza Episcopale Italiana, del presidente di Rondine Franco Vaccari, di Massimo Valpiana presidente nazionale del movimento non Violento. La Festa terminerà infine domenica.