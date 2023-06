Festa per la notte bianca Negozi aperti no-stop e tutto il centro sbarrato per la partenza dei saldi

di Alberto Pierini

Nel culmine della festa saranno sparati duemila palloncini. Una contraerea tranquilla, in netto contrasto con gli eventi di questi mesi e perfino con la cronaca della piazza che li ospita. Sant’Agostino smette i panni ingombranti delle notti travagliate e si infila quelli a pennello della festa. La festa della notte bianca.

L’evento della Confcommercio ormai da anni viaggia con le insegne dello "Shopping sotto le stelle". Ed è quello il titolo che sventola anche stavolta, in quel volo di palloncini. Con una novità. Stavolta la serata degli acquisti e dei pedoni non coinciderà con il sabato ma con un giovedì: il prossimo, giovedì 6 luglio.

L’appuntamento non tradisce la partenza dei saldi. Che quest’anno iniziano al rallentatore. Non domani, primo sabato di luglio, ma per l’appunto giovedì. E la festa vira. "La partenza infrasettimanale non cambia nulla nel fformat ormai consolidato, ovvero unire lo shopping all’intrattenimento": parola di Catiuscia Fei, il direttore aggiunto di Confcommercio.

Ieri la presentazione ufficiale. Che ha i suoi punti fermi. Il primo sulle lancette dell’orologio: i negozi rimarranno aperti fino alla mezzanotte. E i locali anche di più, facendo del giovedì una dependance della movida. Sono circa trecento le attività che aderiranno.

Perdono l’abbrivio del sabato ma potrebbe conquistare quello della folla. Perché già sabato scorso il colpo d’occhio del centro mostrava ampi vuoti. Il caldo avvicina la città alle spiagge, tante famiglie scoprono che in fondo il mare è dietro l’angolo. E chissà che il giovedì non possa dare una marcia in più.

Poi c’è l’altra miscela: la coincidenza con il Mengo, il festival dell’estate, con il suo carico non banale di spettatori. E se alla fine due più due facesse cinque?

E’ l’obiettivo dell’Ascom da una parte e del Comune dall’altra. "Sarà davvero un super weekend" si lecca i baffi l’assessore Simone Chierici, vincendo il cinismo connaturato. Pensa alla Fiera di sabato e domenica, pensa al festival: ma per l’occasione pensa soprattutto alla Notte Bianca.

Condita di ingredienti. I palloncini sparati da Sant’Agostino. Ma anche la classica Fiesta Latina a San Jacopo, il ballo davanti ai Portici di via Roma, i siparietti musicali un po’ dappertutto, anche allestiti dai locali. Tutto con il contributo della Banca Popolare di Cortona e di Toscana Promozione: e in un centro chiuso al traffico a quattro mandate.

Più ancora di stasera, un venerdì di movida che ripropone lo stop a via Roma e a via Crispi. Non solo: che blinda l’esperimento di via Vittorio Veneto e di Saione. L’estensione della Ztl del weekend era stata sperimentale venerdì scorso. Ma le cose sono andate tanto bene che lo stesso Chierici ha "clonato" la delibera anche su stasera. E in zona Ascom già si pensa ad un 2024 nel quale avvicinare ancora di più le sorti di via Veneto a quelle di via Roma. Magari battezzando tutto con un lancio di palloncini.