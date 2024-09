Festa Palio della Balestra. Il ritorno alla vittoria in un’edizione da record

Qualcuno, da lassù, ha voluto bene ai balestrieri e al Palio, se è vero che la forte pioggia annunciata si è fatta da parte, cadendo solo intorno alle 22 di domenica. Un miracolo, insomma, rispetto a quelle che erano le previsioni meteo. La grande paura si è pertanto trasformata in una grande vittoria, perché alla fine tutto il programma è stato tradotto in pratica, con l’affermazione di Alessandro Goretti quale ciliegina sulla torta. "I nostri sforzi sono stati premiati – ha detto a bocce ferme il presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro, Stefano Tarducci – e credo onestamente che ci meritassimo questa gratifica in una edizione con gli eventi compressi dal calendario nell’arco di una settimana, perché la seconda domenica di settembre cadeva il giorno 8. Organizzare il Palio non è mai semplice – ha proseguito - e mettiamoci poi la mostra sulle frecce, le bandiere affisse sui quartieri, la folta delegazione di ospiti del Belgio, la presenza oltremodo gradita della troupe di Rai Due per la trasmissione "Il Palio d’Italia – Il viaggio" (è chiaro che dovevamo tener conto delle loro esigenze) e infine la preoccupazione legata al maltempo: se quindi facciamo la somma di tutto, possiamo parlare di bilancio più che positivo. Il tempo ci ha solo minacciati, diventando di fatto un nostro alleato". Anche i cittadini del Borgo si sono sentiti più coinvolti del solito. "L’altro motivo di grande soddisfazione: i biturgensi – ha sottolineato Tarducci – hanno iniziato a capire che il Palio è una componente identitaria a pieno titolo della città e quindi alcune associazioni, vedi le rionali e "I Citti del Fare", hanno voluto partecipare. Questo è a mio avviso un significativo passo in avanti". E il trionfo di Alessandro Goretti? "Siamo tutti contenti per lui e anche domenica sera durante la cena con gli amici di Gubbio lo abbiamo giustamente festeggiato". Goretti ha ringraziato tutti con un post su Facebook, nel quale ha scritto: "Vincere il Palio è magia, destino, è essere in mira sul banco di tiro nel momento giusto, ricostruire il centro cercandolo in mezzo al ciuffo di penne e legni, scoccare la verretta e vederla scomparire là in mezzo. L’annuncio del vincitore da parte del maestro di campo è un’emozione indescrivibile: sorpresa, incredulità e gioia si contendono mente e cuore". L’amministrazione comunale, in una propria nota, ha espresso profonda soddisfazione per l’esito di questa edizione e ringrazia la Società Balestrieri e il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, oltre a tutte le realtà che hanno collaborato e a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita degli eventi, dando appuntamento all’anno prossimo per una nuova ed emozionante edizione delle Feste del Palio.