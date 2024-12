Festa di Capodanno. Le regole da rispettare

Ultimi dettagli a Montevarchi per predisporre la festa di Capodanno "Ciao 2025", organizzata in piazza Varchi da "Strix Mulino on tour" in collaborazione con il Comune. La serata all’insegna delle musica disco accompagnata da "laser show" e brindisi inizierà alle 22 per protrarsi fino alle prime ore del 1° gennaio. Un’occasione per grandi e piccini di ritrovarsi nel cuore della città e di divertirsi in piena sicurezza. E’ pubblicata infatti l’ordinanza sindacale che mette i paletti e fissa le regole per partecipare all’happening sotto le stelle.

Nel centro storico, e più precisamente nelle piazze Vittorio Veneto, Umberto I, Varchi, Sferisterio, Magiotti e nelle vie Cennano, Roma, Mochi, Marzia, Del Lungo e Poggio Bracciolini, dalle 18 di San Silvestro alle 6 del giorno successivo sarà vietato vendere per asporto, somministrare e introdurre bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine di alluminio. Di contro sono ammessi quelli di carta, plastica leggera o materiale simile che dovranno essere aperti al momento dell’acquisto e senza il tappo di chiusura. Ovviamente la prima prescrizione non vale per i clienti ai tavoli di bar e ristoranti. Al bando inoltre gli spray urticanti e similari.

Sarà in vigore nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale anche il divieto di accendere e lanciare petardi e fuochi d’artificio e il provvedimento sarà valido sempre dalle 18 del martedì alle 6 del mercoledì. Lo stop ai botti risponde a due motivazioni: da un lato tutelare l’incolumità delle persone, visto che ogni fine d’anno la cronaca riporta a livello nazionale infortuni anche gravi proprio per l’utilizzo dei giochi pirotecnici, e il patrimonio pubblico e privato; dall’altro salvaguardare la serenità degli animali domestici. Previste multe salate, da 25 a 500 euro, per i trasgressori.