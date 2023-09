Festa del Perdono a Terranuova: 5 giorni da tutto esaurito

Terranuova è pronta per il gran finale della 409esima edizione della festa del Perdono. Nonostante il tempo incerto di venerdì, la pioggia ha fatto visita soltanto di notte, quindi le iniziative sono proseguite senza intoppi. La fiera nazionale degli uccelli da richiamo e degli animali da cortile, con il vero pollo valdarnese, ha registrato ieri il sold out, con avventori presenti fin dalle prime luci dell’alba. La manifestazione è poi proseguita con l’esibizione dei fischiatori con imitazioni canore degli uccelli. La serata è stata animata dallo spettacolo musicale "Gente di Terranuova", che come sempre ha visto tra i mattatori dell’evento Cesare Menchi e Nedo Checchi. In questo Perdono graziato dal meteo, gli affari per gli ambulanti vanno a gonfie vele. In primis agli operatori del settore alimentare provenienti da tutta Italia e non solo, che propongono innumerevoli specialità culinarie.

Nel campo del food si nota inoltre un aumento del prezzo dei panini che, in alcuni casi, raggiunge cifre considerevoli. Code chilometriche per gli irrinunciabili bomboloni realizzati dai volontari dell’oratorio San Benedetto. Il sindaco Chienni in persona si è recato allo stand per congratularsi con i ragazzi che, organizzati su turni, friggono senza sosta il dolce che è l’emblema della kermesse. Occasioni interessanti anche nel campo dell’abbigliamento, con molti banchi che espongono rimanenze di magazzino di capi griffati a costi tutto sommato accessibili. Grande curiosità per l’artigianato locale e gli articoli per la casa.

Come nei giorni scorsi, si replica con la fiera nel centro storico e nelle aree limitrofe. Ci saranno ancora una volta il mercatino dell’usato e degli hobbisti in via Tagliamento e la manifestazione zootecnica valdarnese in via Tevere. Il martedì, come da tradizione, è il giorno della Ruota d’Oro, la gara ciclistica che partirà alle 13 da viale Europa, di fronte al parco pubblico attrezzato, e si concluderà attorno alle 17. Chi si mette alla guida in questo lasso di tempo dovrà fare dunque attenzione alle modifiche alla viabilità che interesseranno il tracciato previsto dalla competizione. Toccherà poi alla Filarmonica Giuseppe Verdi, diretta dal maestro David Macinai, mettere il sigillo alla festa. Il concerto della banda di Terranuova è in programma alle 21,30 in piazza Liberazione. Alle 22,45, infine, ci sarà lo scoppio del primo botto che richiamerà tutti i visitatori in viale Europa, all’altezza di via Don Milani, per assistere al consueto spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta Soldi.