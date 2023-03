Festa del papà appuntamento a Casa Bruschi

Festa del papà e progetti per le scuole alla Casa museo Ivan Bruschi. La Fondazione Ivan Bruschi propone infatti eventi per il fine settimana e la possibilità per le scuole di prenotare un percorso gratuito nel mese di marzo. Un invito particolare a tutte le scuole, che potranno prenotare gratuitamente durante il mese di marzo il percorso didattico dal titolo "Prendi l’arte e falla parlare" progettato con l’Associazione Noidellescarpediverse.

Oggi invece in occasione della Festa del papà, la Fondazione Bruschi offre l’ingresso a prezzo ridotto a tutti i babbi che accompagneranno i bambini a visitare la Casa Museo e le mostre temporanee "La sottilità dell’aria". Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari e Le banconote della Shoah. Storie di denaro nei campi di concentramento.

Per le famiglie è possibile attivare gratuitamente il percorso di visita in autonomia, con giochi e indovinelli "Le Carte didattiche di Casa Bruschi". Informazioni e prenotazioni: [email protected]